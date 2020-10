Geen publiek bij Ronde van Vlaanderen

Supporters mogen zich vrijwel nergens langs het parcours verzamelen. De politie heeft opdracht gekregen streng op te treden en boetes uit te delen aan overtreders, meldt de Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter.

De lokale overheden en de organisatie presenteerden dinsdag de coronaproof editie van ’Vlaanderens Mooiste’, die voor het eerst in het najaar wordt verreden. Niet alleen de hellingen en kasseistroken zijn verboden gebied voor toeschouwers, ook de startplek in Antwerpen en de finishzone in Oudenaarde. In totaal worden 22 veiligheidszones voor het publiek volledig afgesloten

„Er zal koers zijn, als de mensen thuisblijven. Dat is de boodschap aan iedereen. We moeten erop rekenen dat de mensen thuisblijven, dat het een Ronde van Vlaanderen wordt zonder publiek”, stelt directeur Tomas Van Den Spiegel van het organiserende Flanders Classics. „Het is een ’limited edition’, maar ook een unieke editie die we ons nog lang zullen herinneren, omdat we ze allemaal van thuis uit zullen beleven”, aldus gouverneur Van Cauter.