Olympische Spelen heel dichtbij voor waterpolosters

Maud Megens is in bloedvorm en maakte dit EK al 22 treffers. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Nog een half uur goed waterpoloën en de Oranje-vrouwen kunnen de kwalificatie voor de Olympische Spelen misschien al vieren. De opdracht, na het ’oefenpotje’ gistermiddag in de kwartfinales van het EK in Boedapest tegen Slowakije (22-2 winst), is heel simpel. Als Spanje zich morgen in de eerste halve finale ontdoet van Hongarije en Nederland wint daarna van Rusland, zijn de vliegtickets met bestemming Tokio binnen.