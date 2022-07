Mo Farah hoeft niet te vrezen voor verliezen Britse nationaliteit

„Mo Farah zal niet vervolgd worden. Iets anders suggereren is fout”, klinkt het. Farah verkreeg in juli 2000 de Britse nationaliteit, maar op basis van valse documenten, zoals nu blijkt.

Farah onthulde maandagavond, in een documentaire van de BBC die woensdag wordt uitgezonden, dat hij op 9-jarige leeftijd illegaal naar het Verenigd Koninkrijk werd gebracht.

„De waarheid is dat ik niet ben wie je denkt dat ik ben. Toen ik acht of negen jaar oud was, werd ik naar Djibouti gebracht om bij familie te logeren”, vertelt Farah, wiens eigenlijk naam Hussein Abdi Kahin is. „Vanuit daar werd ik naar het Verenigd Koninkrijk overgevlogen, samen met een vrouw die ik nog nooit had gezien. Ze vertelde me dat ik daar bij familieleden zou gaan wonen. Die vrouw had ook valse reisdocumenten bij zich waar de naam Mohamed Farah op stond, de naam van een ander kind.”