Succes Jumbo-Visma in vijfde rit Critérium du Dauphiné

Door zijn ritwinst mag Tour-winaar Vingegaard zich in de Dauphiné ook in de leiderstrui hijsen.

Julian Alaphilippe won op 31 seconden achterstand van Vingegaard de sprint van de achtervolgende groep. De Fransman staat in het klassement op 1.23 minuten van klassementsleider Vingegaard, die dit seizoen nu op negen overwinningen staat.

Het was de derde dagzege van Jumbo-Visma in het Critérium du Dauphiné. De Fransman Christophe Laporte had eerder deze week al twee etappes namens Jumbo gewonnen.

Bekijk de slotmeters van Vingegaard

Vandevelde blijft sprinters voor in eerste rit ZLM Tour

Yentl Vandevelde uit België heeft de eerste etappe van de ZLM Tour op zijn naam geschreven. De 22-jarige Belg van TDT-Unibet Cycling verraste de sprinters en bleef na 202,5 kilometer met een late aanval zijn medevluchters nipt voor. Alexander Konychev uit Italië werd tweede.

Een kopgroep van zeven renners reed in de rit van Westkapelle naar 's-Heerenhoek vooruit met daarin onder anderen Bert-Jan Lindeman. In de achtervolging over onder meer Neeltje Jans en de Oosterschelde ontstonden er meerdere keren breuken in het peloton door de wind.

Met het ingaan van de laatste ronde hadden de koplopers nog steeds 1.25 minuut voorsprong en moesten de ploeggenoten van Olav Kooij bij Jumbo-Visma alles uit de kast halen om de vluchters terug te halen, maar ze kwamen te laat. Vandevelde demarreerde met iets minder dan 3 kilometer te gaan en hield dat vol tot aan de streep in 's-Heerenhoek.

Het is de eerste overwinning voor Vandevelde. Ook voor zijn ploeg TDT-Unibet is het de eerste zege van het seizoen.