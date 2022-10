Sport kort: Luiten goed op dreef in Spanje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Luiten komt top 10 binnen in Andalusië

19.47 uur: Golfer Joost Luiten is na de derde dag van het Andalusië Open opgeklommen naar de gedeelde 10e plaats. De 36-jarige Bleiswijker ging zaterdag op Valderrama rond in 68 slagen en staat in totaal op -3.

Luiten maakte drie birdies op de eerste negen holes en won opnieuw een slag op de elfde hole. Een bogey op de voorlaatste hole betekende dat hij de dag op -3 eindigde.

Darius van Driel kent eveneens een goede week in Spanje. De golfer uit Leidschendam staat op de 14e plaats (-2) na een ronde van 71.

De Spanjaard Adrian Otaegui gaat aan de leiding in San Roque met -16 na een ronde van 64.

Thorsdottir wint ook tweede kwalificatie voor WK turnen

19.46 uur: Turnster Eythora Thorsdottir heeft de tweede en laatste kwalificatiewedstrijd voor de WK turnen gewonnen. In Rotterdam kwam Thorsdottir ondanks twee vallen op balk tot een meerkamptotaal van 52,267 punten. Thorsdottir was twee weken geleden ook al de beste tijdens de eerste kwalificatiewedstrijd.

Op vloer voldeed Thorsdottir zaterdag met 13,567 punten tevens aan de richtscore, die was gesteld op 13,400. Tisha Volleman eindigde met 50,766 punten als tweede in de meerkamp, gevolgd door Naomi Visser (49,966 punten). Shade van Oorschot eindigde op plek vier (49,633).

Sanna Veerman, die in augustus nog samen met onder meer Volleman, Visser en Van Oorschot de EK turnde, viel geblesseerd uit op het onderdeel vloer. Veerman moest haar wedstrijd staken met een blessure aan de rechterenkel.

De drie meerkampsters met het beste gemiddelde resultaat uit de twee wedstrijden verdienen volgens de kwalificatieprocedure direct een ticket voor de WK. De andere posities worden ingevuld op basis van aanwijsplekken. Bondscoach Jeroen Jacobs maakt de WK-selectie uiterlijk maandag bekend. Er mogen vijf turnsters en een reserve naar de WK.

De WK turnen vinden van 29 oktober tot en met 6 november plaatst in het Britse Liverpool. Doelstelling van de Nederlandse turnsters is het behalen van een plek bij de beste 12 landenteams om zodoende rechtstreekse teamplaatsing voor de WK van 2023 af te dwingen.

Tennissers Roeblev en Korda naar finale in Gijón

18.05 uur: Andrej Roeblev en Sebastian Korda tennissen zondag de finale van het ATP-toernooi van Gijón. De als eerste geplaatste Rus rekende in twee sets af met Dominic Thiem uit Oostenrijk: 6-4 6-4. De Amerikaan Korda was te sterk voor Arthur Rinderknech uit Frankrijk: 7-6 (2) 6-3.

Roeblev strandde vorige week in de halve finale van het toernooi van Astana. Hij moest daar zijn meerdere erkennen in de Griek Stéfanos Tsitsipás. De Rus is de nummer 9 van de wereldranglijst. Korda bezet de 47e positie van de mondiale tennisladder.

Badmintonners Tabeling en Piek naar finale gemengd dubbelspel

17.42 uur: De Nederlandse badmintonners Robin Tabeling en Selena Piek hebben de finale van het gemengd dubbelspel van het Dutch Open bereikt. Het als eerste geplaatste duo versloeg in de halve eindstrijd de Engelsen Gregory Mairs en Jenny Moore met 21-14 21-14.

Tabeling en Piek treffen zondag in de finale met Callum Hemming en Jessica Pugh opnieuw twee Engelsen. De als tweede geplaatste Britten waren met 21-16 21-19 te sterk voor de Denen Mads Vestergaard en Christine Busch.

Turner Grunberg wint WK-kwalificatie in Rotterdam

16.12 uur: Turner Jermain Grunberg heeft met 79.883 punten de laatste kwalificatiewedstrijd voor de WK turnen gewonnen. In Rotterdam bleef hij Martijn de Veer (78.350) voor. Nederlands kampioen Jordi Hagenaar, die twee weken geleden nog de beste was, kwam met 76.733 punten niet verder dan de derde plek.

Yazz Ramsahai, die net als de eerste drie in de zomer in actie kwam bij de EK turnen, sloeg brug over en kwam na vijf toestellen tot 63.283 punten, goed voor de vierde plek. Rick Jacobs turnde vier toestellen en kwam tot 53.050 punten.

Loran de Munck, die bij de EK turnen in augustus zilver won op het onderdeel voltige, zette de hoogste dagscore neer op voltige: 14.900. Ook turnde hij aan ringen (12.800) en brug (13.500).

Casimir Schmidt, die op de weg terug is van een enkelblessure, kwam vanwege ziekte niet in actie. „Hij kampt met buikgriep en kon daardoor niet meedoen vandaag”, liet waarnemend bondscoach Dirk van Meldert weten. „Vorige week heeft hij in een wedstrijd tegen België voor het eerst weer een meerkamp geturnd. Hij staat er goed voor en het lijkt me dat het WK niet in gevaar komt.”

Van Meldert maakt uiterlijk maandag de WK-selectie van de mannen, met vijf turners en een reserve, bekend. De WK turnen vinden van 29 oktober tot en met 6 november plaats in het Britse Liverpool. Doelstelling van de Nederlandse turners is het behalen van een plek bij de top 18 in de landenwedstrijd.

Messi keert terug in selectie PSG voor duel met Marseille

15.26 uur: Lionel Messi kan zijn rentree maken bij Paris Saint-Germain in de topper tegen Olympique de Marseille. PSG-trainer Christophe Galtier heeft de 35-jarige aanvaller opgenomen in zijn selectie voor de wedstrijd van zondag.

Messi miste de laatste twee wedstrijden van PSG, nadat hij tijdens het 1-1 gelijkspel bij Benfica voor de Champions League was uitgevallen met een kuitblessure. Zonder de Argentijn wist zijn ploeg niet te winnen in het competitieduel bij Stade de Reims (0-0) en de terugwedstrijd tegen Benfica (1-1).

De Franse koploper heeft 26 punten uit tien wedstrijden. Nummer 3 Olympique de Marseille volgt op 3 punten. ’Le Classique’, zoals de wedstrijd tussen PSG en Marseille wordt genoemd, staat voor zondag om 20.45 uur op het programma.

Real ook in El Clásico zonder keeper Courtois

14.20 uur: Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti heeft zondag in de Clásico tegen FC Barcelona nog niet de beschikking over Thibaut Courtois. De Belgische keeper kampt met een blessure aan zijn onderrug.

„Het gaat de goede kant op, maar hij heeft nog weinig getraind en daarom speelt hij zondag niet. Volgende week zal hij weer meer kunnen trainen en dan kijken we hoe het voor woensdag gaat of anders voor volgende week zondag”, verklaarde Ancelotti een dag voor de wedstrijd tegen Barcelona.

Courtois kreeg last van zijn rug tijdens de wedstrijden in de Nations League. De doelman miste daarna de competitieduels met Osasuna en Getafe CF en de beide Champions League-wedstrijden tegen Shakhtar Donetsk. Andrij Loenin was zijn vervanger in het doel van Real.

Koploper Barcelona en naaste belager Real hebben allebei 22 punten uit acht wedstrijden, waarbij de rivaal uit Catalonië een beter doelsaldo heeft.

Judoka Polling volgende week weer in actie na bevalling

13.05 uur: Judoka Kim Polling maakt volgend weekend haar rentree in wedstrijdverband. Ze gaat meedoen aan de Grand Slam van Abu Dhabi, zo heeft ze via sociale media bekendgemaakt. De 31-jarige Polling beviel in mei van een dochter.

„Hoppa, deze mama heeft het gewoon voor elkaar gekregen! Zowel tijdens mijn zwangerschap als postpartum heb ik enorm hard gewerkt met als resultaat dat ik vandaag over één week, nog net geen vijf maanden nadat Aurora geboren is, de wedstrijdmat weer opstap!” schrijft Polling.

„Het doel is om begin 2023 weer helemaal terug op niveau te zijn en om dat te bereiken is het heel fijn dat ik nu al kan beginnen met het opdoen van wedstrijdritme. Dus Grand Slam Abu Dhabi, here I come.”

Polling liet eind vorig jaar al weten dat het feit dat ze zwanger was niet meteen het einde van haar loopbaan zou betekenen. Ze ontbrak vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio, maar hoopt er in 2024 in Parijs wel bij te zijn.

Polling werd vier keer Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram en pakte in 2011 brons op de WK.

Mahmoud in kwartfinales Dutch Open badminton uitgeschakeld

12.57 uur: Badmintonner Aram Mahmoud is in de kwartfinales van het Dutch Open uitgeschakeld. De 25-jarige qualifier verloor met 21-4 12-21 en 21-17 van de Deen Mads Christophersen.

Mahmoud had al vier duels gewonnen in Almere, twee in de kwalificaties en twee in het hoofdtoernooi. In de tweede ronde had hij gewonnen van de als zevende geplaatste Braziliaan Ygor Coelho.

Mahmoud werd geboren in Syrië en kwam naar Nederland om de oorlog te ontvluchten. Hij deed vorig jaar mee aan de Olympische Spelen.

De als eerste geplaatste Mark Caljouw werd vrijdag in de tweede ronde verrast door de Deen Magnus Johannesen.

Uitsupporters drie duels niet welkom in stadion Roda JC

12.32 uur: Uitsupporters zijn de komende drie wedstrijden niet welkom bij wedstrijden in het stadion van Roda JC. Daartoe heeft de lokale driehoek in Kerkrade besloten.

„De maatregel geldt vooralsnog tot aan de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo op 11 december en is het gevolg van een aantal ongeregeldheden waarbij een klein deel van de aanhang van Roda JC betrokken is”, aldus de Limburgse eerstedivisionist.

Roda JC speelt dinsdag in de KNVB-beker thuis tegen Heracles. Vervolgens komen Jong FC Utrecht en Helmond Sport naar Kerkrade.

Roda JC is de nummer 5 van de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdagavond verloor de club de uitwedstrijd tegen Telstar (2-1) en bij dat duel waren de fans van Roda JC niet welkom.

Bayern zonder keeper Neuer in topper tegen Freiburg

10.48 uur: Bayern München moet het zondag in de topper tegen Freiburg opnieuw stellen zonder doelman Manuel Neuer. De 36-jarige keeper heeft nog altijd last van een schouderblessure.

„Manuel zal niet spelen, want hij heeft nog steeds pijn. Ik hoop dat hij volgende week terugkeert, maar Freiburg komt te vroeg voor hem. Het is vervelend, maar er is niets aan te doen”, zei trainer Julian Nagelsmann.

Neuer ontbrak woensdag ook in de Champions League-wedstrijd tegen het Tsjechische Viktoria Pilsen (4-2-overwinning). Sven Ulreich stond toen op doel en Nagelsmann kiest zondag opnieuw voor hem.

Bayern staat vierde in de Bundesliga en heeft 2 punten minder dan nummer 2 Freiburg, waar international Mark Flekken op doel staat. Union Berlin is koploper met 20 punten, 4 meer dan Bayern.

Bayern - Freiburg begint om 19.30 uur.

MotoGP-coureur Martín start vanaf pole in Australië

09.34 uur: De Spaanse motorcoureur Jorge Martín gaat zondag vanaf poleposition van start in de MotoGP van Australië. De coureur van Ducati reed op het Phillip Island Grand Prix Circuit in de kwalificatie de snelste ronde ooit en verbeterde een negen jaar oud record.

Marc Márquez (Honda) uit Spanje start in Australië als tweede en de derde startplek is voor de Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati). De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) start vanaf de vijfde plek.

Quartararo is de leider in het klassement, op 2 punten gevolgd door Bagnaia.

De race begint zondag om 05.00 uur Nederlandse tijd.

Swiatek gunt Gauff maar drie games in San Diego

09.07 uur: De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft in de kwartfinales van het WTA-toernooi van San Diego de Amerikaanse Coco Gauff kansloos gelaten. De nummer 1 van de wereld gunde de tiener slechts drie games: 6-0 6-3. Het duel duurde maar een uur en 5 minuten.

Voor de dominante Swiatek (21) was het al twintigste keer dit seizoen dat ze een set met 6-0 wist te winnen. Ze won tegen Gauff ruim 80 procent van de punten op haar eerste opslag, terwijl Gauff de helft van de punten op haar eerste service naar zich toe wist te trekken.

Swiatek en de 18-jarige Gauff stonden voor de vierde keer tegenover elkaar en nog nooit won de Amerikaanse.

Bij de laatste vier neemt Swiatek het op tegen de Amerikaanse Jessica Pegula. De andere halve finale gaat tussen de Kroatische Donna Vekic en Danielle Collins uit de Verenigde Staten.