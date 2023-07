Nyck de Vries: ‘Dit was een prima race’

Met zijn race zelf kon De Vries wel leven. ,,Ik denk dat meer er niet in zat, omdat we wat snelheid tekort komen. Ik denk dat dit een prima en solide race was”, aldus De Vries, die beseft dat het in de huidige AlphaTauri schier onmogelijk is om in de punten te finishen.

,,Ik houd me er ook niet zo mee bezig wat anderen vinden en probeer het zo goed mogelijk te doen. Later deze maand denk ik dat het circuit in Boedapest ons het beste past, zonder lange rechte stukken en wel veel neerwaartse druk.”

Tsunoda

De Vries’ teamgenoot Yuki Tsunoda eindigde uiteindelijk als negentiende. De Japanner werd net als De Vries en vele andere coureurs meerdere keren bestraft vanwege het overschrijden van de baanlimiet. De Vries kreeg ook een tijdstraf van vijf seconden na een fel duel met Kevin Magnussen, die hij eerder in Canada ook al tegenkwam.

,,Het hoort erbij”, vindt De Vries. ,,We racen voor posities en het is niet aan mij of te bepalen of een straf terecht is of niet. Dat is aan de stewards en ik ‘neem’ die straf zoals-ie is. We racen hard en je moet de grenzen opzoeken. Juist ook omdat de regels niet altijd op dezelfde manier worden geïnterpreteerd.”