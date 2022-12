Amerikaanse tennissers starten United Cup overtuigend

In de eerste groepswedstrijd tegen Tsjechië wonnen Taylor Fritz en Madison Keys beiden hun enkelspel. Fritz versloeg Jiri Lehecka met 6-3 6-4, Keys was met 6-4 6-3 te sterk voor Marie Bouzkova. De ontmoeting in Sydney gaat vrijdag verder met nog twee enkelspelen en, indien nodig, een gemengd dubbelspel.

De United Cup valt te vergelijken met de Hopman Cup, het toernooi dat tot en met 2019 steeds bij de start van het seizoen in Australië werd georganiseerd. Aan de United Cup doen achttien landen mee, die op basis van de positie van hun beste tennisser en tennisster op de wereldranglijsten van de ATP en WTA zijn toegelaten. Nederland ontbreekt op het toernooi.

De strijd om de United Cup, die elf dagen duurt en wordt afgewerkt in Sydney, Brisbane en Perth, geldt als voorbereiding op de Australian Open. Onder anderen Iga Swiatek, Rafael Nadal, Caroline Garcia, Alexander Zverev, Belinda Bencic en Stefanos Tsitsipas doen mee. Het prijzengeld bedraagt 15 miljoen dollar (omgerekend ruim 14 miljoen euro).