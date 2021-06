Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum: ’Dán waren we boos geweest’

Hij vervolgt voor de camera van de NOS. „We spelen eigenlijk de hele wedstrijd een goede pot, maar binnen tien minuten krijgen zij twee kansen die er allebei ingaan. Dan krijgen ze weer vertrouwen. We moeten leren om na de 2-0 zo’n wedstrijd uit te spelen. Dat is een puntje dat we moeten verbeteren.”

Wijnaldum is dan ook zeer blij dat de 3-2 nog viel. „ We bleven vertrouwen houden, maar het had zo anders kunnen zijn. Als het 2-2 was gebleven zou iedereen teleurgesteld en boos zijn geweest. Ik probeer iedereen te helpen en te coachen, maar ik kan niet iedereen coachen. Ik ben ook bezig met mijn eigen spel. Ik zeg altijd: in het veld moeten er elf aanvoerders zijn.”

Maar de eerste zege op het EK is een feit. „Die opluchting is er zeker, dat we die wedstrijd winnen. En voor Denzel (Dumfries, red) is het geweldig. Een geweldige avond.”

Frenkie de Jong: zo verder gaan en verbeteren

Frenkie de Jong vond de overwinning van Oranje op Oekraïne (3-2) op het Europees kampioenschap verdiend. „Voor mijn gevoel waren we de gehele wedstrijd beter”, zei de middenvelder. „Dan denk je dat je het onder controle hebt en het uit kunt spelen.”

Oranje deed dat niet en gaf in de 75e en 79e minuut een doelpunt weg (2-2). De Jong: „De standaardsituatie bij de 2-2 verdedigen we heel slecht. Die eerste treffer mag ook niet vallen. Je weet dat hij naar links draait en gaat schieten.”

Denzel Dumfries voorkwam in de slotfase puntenverlies. „Er is uiteindelijk blijdschap en opluchting. We moeten zo verder gaan en verbeteren.”