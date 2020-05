EK voetbal kan ook in minder dan twaalf landen

Volgens voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond UEFA is inmiddels met negen landen en hun gaststeden alles geregeld. „In principe willen we het EK in twaalf steden houden. Maar als dat niet lukt, zijn we bereid om het in tien, negen of zelfs acht te doen”, zei Ceferin tegen beIN Sports. „Bij drie steden zijn wat problemen, daar discussiëren we nog mee.”

Aangezien de eerste Europese eindronde zestig jaar geleden werd gehouden, in 1960, had de UEFA besloten om het EK van 2020 te verspreiden over twaalf landen. De coronapandemie zorgde er echter voor dat het toernooi een jaar uitgesteld moest worden.

De UEFA moet nu met alle betrokken landen, steden en stadions nieuwe afspraken maken. Amsterdam is in principe volgend jaar met de Johan Cruijff ArenA ook weer een speelstad op het EK. Officieel moet dat nog wel bekrachtigd worden. In de ArenA worden drie groepswedstrijden en een duel uit de achtste finales gehouden.

Van onder meer Bilbao en Rome is bekend dat er twijfels zijn over huisvesting van het EK in 2021. München en Kopenhagen waren ook twijfelgevallen, maar de autoriteiten in de Duitse en Deense stad gingen onlangs akkoord. Kopenhagen huisvest volgend jaar niet alleen enkele EK-wedstrijden, maar ook de start van de Tour de France.