Ranomi Kromowidjojo prolongeert wereldtitel op 50 meter vlinderslag

De 31-jarige Groningse pakte in het 25-meterbad het goud in een Nederlands record van 24,44 seconden, net boven het wereldrecord van de Zweedse Therese Alshammar (24,38).

Kromowidjojo had het Nederlands record al op haar naam staan met 24,47. Met die tijd veroverde ze drie jaar geleden het goud op dit nummer bij de WK kortebaan in de Chinese stad Hangzhou.

Maaike de Waard tikte in de finale in Abu Dhabi als zesde aan in 25,12.

Brons voor zwemmers op 4x50 vrij bij WK kortebaan

De Nederlandse zwemmers hebben bij de WK kortebaan in Abu Dhabi brons gepakt op de 4x50 meter vrije slag. Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons en Thom de Boer eindigden in de finale als derde achter Italië en Rusland.

Het Oranje-kwartet lag lang op de vierde plaats, maar slotzwemmer De Boer wist de Verenigde Staten te passeren. De mannenploeg klokte 1.23,78, bijna een seconde boven het Nederlands record waarmee de estafettezwemmers vorige maand in Kazan de Europese titel veroverden (1.22,89). Italië pakte in Abu Dhabi de wereldtitel in 1.23,61, de Russen het zilver in 1.23,75. Het Amerikaanse kwartet greep met 1.23,81 net naast de medailles.

De Boer pakte de afgelopen dagen met de gemengde estafetteploegen al goud (4x50 wissel) en zilver (4x50 vrij). De 29-jarige Noord-Hollander komt zondagmiddag ook in actie in de finale van de 50 vrij.

Thom de Boer Ⓒ ANP/HH

Zaterdag

De Nederlandse zwemmers hebben bij de WK kortebaan in Abu Dhabi de wereldtitel gepakt op de 4x50 meter wisselslag gemengd. Kira Toussaint, Arno Kamminga, Ranomi Kromowidjojo en Thom de Boer kwamen tot 1.36,20, twee honderdsten van een seconde boven het eigen wereldrecord. Ze waren veel sneller dan de Verenigde Staten (1.37,04) en Italië (1.37,29).

Nederland begon met Toussaint als enige finalist met een vrouw op de rugslag. Kamminga maakte daarna iets van de achterstand goed en Kromowidjojo ook. De Boer haalde de rest van de concurrentie in de laatste 50 meter in en bezorgde Nederland de eerste gouden medaille op dit WK.

Nederland had zich als derde geplaatst voor de de finale. Tessa Giele, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Kim Busch kwamen zaterdagochtend tot een tijd van 1.38,38.

Zilver Kamminga

Kamminga had eerder op de dag al zilver gepakt op de 200 meter schoolslag. De 26-jarige Katwijker kwam in het bad van Abu Dhabi tot een tijd van 2.02,42. Hij kon de Amerikaan Nic Fink niet meer achterhalen. Die won in 2.02,28. De Amerikaan Will Licon pakte het brons.

Arno Kamminga (midden). Ⓒ ANP/HH

Kamminga had zich met de beste tijd geplaatst voor de finales, maar moest daarin een flinke achterstand goedmaken. Dat lukte grotendeels, alleen Fink liet zich niet meer achterhalen.

Kamminga greep eerder naast een medaille op de 100 meter schoolslag. Daarop werd hij vierde. Kamminga won afgelopen zomer zilver op de 100 en 200 meter schoolslag bij de Olympische Spelen in Tokio.

Toussaint en Steenbergen buiten de medailles

Kira Toussaint is er bij de WK kortebaan niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 200 meter rugslag. De 27-jarige zwemster kwam tot een tijd van 2.04,74 en werd daarmee zevende. De wereldtitel ging naar de Amerikaanse Ryan White, die met 2.01,58 de Canadese Kylie Masse klopte.

Toussaint, die vrijdag twee medailles won op estafettenummers, was in de heats van de 200 meter rugslag ook goed voor de zevende tijd: 2.05,27. Vorige maand pakte ze nog de Europese titel op de 200 meter rugslag in 2.01,26, een snellere tijd dan waarmee White de wereldtitel pakte.

Zwemster Marrit Steenbergen greep naast de medailles op de 100 meter vrije slag. Ze eindigde in 52,40 als achtste. De wereldtitel ging naar Siobhan Bernadette Haughey uit Hongkong die Sarah Sjöström versloeg. Ze won in 50,98 en verbeterde daarmee het kampioenschapsrecord van Ranomi Kromowidjojo uit 2018.

Kromowidjojo als snelste naar finale 50 meter vlinderslag

Ranomi Kromowidjojo en Maaike de Waard hebben zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Kromowidjojo, de wereldkampioene op dit nummer in 2018, zette met 24,61 verreweg de beste tijd neer. Maaike de Waard kwam tot 25,19 en dat was goed voor de vierde tijd.

Thom de Boer heeft zich geplaatst voor de finale op de 50 meter vrije slag. Met 20,98 werd hij tweede in zijn halve finale achter de Canadees Joshua Liendo Edwards. In totaal had hij de vierde tijd. Jesse Puts redde het niet. De wereldkampioen van 2016 kwam tot 21,41 en werd daarmee dertiende.

Marrit Steenbergen bereikte de finale van de 100 meter wisselslag. Ze zette met 58,75 de zevende tijd neer. De Zwitserse Maria Ugolkova was met 58,25 de snelste. Kim Busch redde het niet. Ze werd met 59,82 zestiende.