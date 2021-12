WK kortebaan: Arno Kamminga blijft steken op zilver op 200 meter schoolslag

Kamminga had zich met de beste tijd geplaatst voor de finales, maar moest daarin een flinke achterstand goedmaken. Dat lukte grotendeels, alleen Fink liet zich niet meer achterhalen.

Kamminga greep eerder naast een medaille op de 100 meter schoolslag. Daarop werd hij vierde. Kamminga won afgelopen zomer zilver op de 100 en 200 meter schoolslag bij de Olympische Spelen in Tokio.

Toussaint en Steenbergen buiten de medailles

Kira Toussaint is er bij de WK kortebaan niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 200 meter rugslag. De 27-jarige zwemster kwam tot een tijd van 2.04,74 en werd daarmee zevende. De wereldtitel ging naar de Amerikaanse Ryan White, die met 2.01,58 de Canadese Kylie Masse klopte.

Toussaint, die vrijdag twee medailles won op estafettenummers, was in de heats van de 200 meter rugslag ook goed voor de zevende tijd: 2.05,27. Vorige maand pakte ze nog de Europese titel op de 200 meter rugslag in 2.01,26, een snellere tijd dan waarmee White de wereldtitel pakte.

Zwemster Marrit Steenbergen greep naast de medailles op de 100 meter vrije slag. Ze eindigde in 52,40 als achtste. De wereldtitel ging naar Siobhan Bernadette Haughey uit Hongkong die Sarah Sjöström versloeg. Ze won in 50,98 en verbeterde daarmee het kampioenschapsrecord van Ranomi Kromowidjojo uit 2018.

Kromowidjojo als snelste naar finale 50 meter vlinderslag

Ranomi Kromowidjojo en Maaike de Waard hebben zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Kromowidjojo, de wereldkampioene op dit nummer in 2018, zette met 24,61 verreweg de beste tijd neer. Maaike de Waard kwam tot 25,19 en dat was goed voor de vierde tijd.

Thom de Boer heeft zich geplaatst voor de finale op de 50 meter vrije slag. Met 20,98 werd hij tweede in zijn halve finale achter de Canadees Joshua Liendo Edwards. In totaal had hij de vierde tijd. Jesse Puts redde het niet. De wereldkampioen van 2016 kwam tot 21,41 en werd daarmee dertiende.

Marrit Steenbergen bereikte de finale van de 100 meter wisselslag. Ze zette met 58,75 de zevende tijd neer. De Zwitserse Maria Ugolkova was met 58,25 de snelste. Kim Busch redde het niet. Ze werd met 59,82 zestiende.