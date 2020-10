Max Verstappen derde in kwalificatie Grand Prix van Portugal

Wereldkampioen Hamilton start voor de 97e keer van pole. Hij was net iets sneller dan zijn ploeggenoot Bottas, die de snelste was tijdens de drie vrije trainingen op het circuit van Portimão.

Botsing

Verstappen reed vrijdag in de eerste vrije training de derde tijd en kwam in de tweede vrije training in botsing met Lance Stroll. Een scheldkanonnade van de Red Bull-coureur richting Stroll kwam hem niet op een straf te staan, en zaterdagmiddag noteerde Verstappen tijdens de laatste vrije training opnieuw de derde tijd.

Na Q1 was het einde verhaal voor Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Nicholas Latifi en Kevin Magnussen. In de tweede kwalificatiesessie sneuvelden Stroll, Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Daniil Kvyat en George Russell. In Q3 verzekerde Verstappen zich dus van de derde startpositie, zijn teamgenoot Alexander Albon begint zondag als zesde.

Verstappen staat momenteel stevig op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Zijn voorsprong op nummer 4 Daniel Ricciardo bedraagt 69 punten. Verstappens achterstand op nummer 2 Bottas is ’maar’ veertien punten. Hamilton staat met 230 punten dik aan de leiding. De Grote Prijs van Portugal is de twaalfde race van dit jaar in de Formule 1.

