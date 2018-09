Gözübüyük doet wat Kuipers naliet...

De arbiter legde de bal na een klein half uur spelen op de stip, waarna Thomas Verheijdt MVV van elf meter op voorsprong kon schieten. De spits van de bezoekers zag zijn inzet echter gestopt door doelman Leon ter Wielen en leek verstoken te blijven van een doelpunt.

Assistent

Tot ontzetting van heel Fortuna Sittard liet Gözübüyük de penalty (op advies van zijn assistent) overnemen, omdat Ter Wielen te vroeg van zijn lijn afkwam. Verheijdt mocht zodoende opnieuw van elf meter aanleggen en maakte deze keer geen fout.

Sergio Ramos

Afgelopen zomer, op het EK in Frankrijk, had Kuipers dezelfde beslissing als Gözübüyük moeten nemen. De Kroatische doelman Danijel Subasic stopte bij een 1-1 stand een strafschop van Sergio Ramos, waarna Kroatië uiteindelijk met 2-1 won en Spanje de groepswinst mis liep. Omdat Subasic ook tijdens de aanloop van Ramos al naar voren liep, had Kuipers de strafschop over moeten laten nemen.

Kuipers en zijn team moesten uiteindelijk na de kwartfinales naar huis.