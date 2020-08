Overmars houdt 40 miljoen euro op zak: ’Ajax fietst gaten dicht’

Sergiño Dest kan zich met Ajax op gaan maken voor de groepsfase van de Champions League, tot opluchting van Marc Overmars (inzet). Ⓒ FOTO’S AJAX IMAGES & ANP/HH

AMSTERDAM - De fans van Ajax hoeven er niet op te rekenen dat Ajax miljoenen euro’s laat rollen nu de groepsfase van de Champions League – dankzij de 3-0 zege van FC Bayern München op Olympique Lyon – is veiliggesteld. „Het geld gaat niet besteed worden aan transfers. We zijn gaten aan het dichtfietsen, dat moet eerst gebeuren”, zegt Marc Overmars over de gegarandeerde circa veertig miljoen euro aan inkomsten. „Wij zijn nu helemaal niet bezig met nieuwe spelers en heel tevreden met de huidige selectie.”