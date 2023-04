Oranje-getint Toulouse naar Franse bekerfinale

Zakaria Aboukhlal uit Gorinchem, uitkomend voor de nationale ploeg van Marokko, opende in de 36e minuut de score voor Toulouse (0-1). Alexy Bosetti maakte in blessuretijd van de eerste helft gelijk voor FC Annecy. Fares Chaibi tekende in de slotfase voor het winnende doelpunt.

De Nederlanders Thijs Dallinga, Stijn Spierings en Branco van den Boomen hadden een basisplaats bij Toulouse, net als doelpuntenmaker Aboukhlal. Saïd Hamulic, geboren in Leiderdorp, viel in de slotfase nog in.

Toulouse stuit nu op 29 april in de finale op Nantes. Die ploeg was woensdag in de halve eindstrijd te sterk voor Olympique Lyon (1-0).