Herstelde Daniëlle van de Donk mee naar EK, Shanice van de Sanden ontbreekt

Van de Donk verkeerde lange tijd in onzekerheid nadat ze in november tijdens een interland met Tsjechië de pees van haar voorste scheenbeenspier afscheurde en een lang revalidatietraject inging. Twee weken terug trainde ze bij haar club Lyon voor het eerst weer volledig met de groep mee en zat ze zelfs bij de wedstrijdselectie voor de gewonnen Champions League-finale tegen FC Barcelona: 3-1 zege.

„De terugkeer van Danielle is heel mooi nieuws voor ons allemaal”, aldus Parsons. „Zij is zowel binnen als ook buiten het veld een waardevolle kracht voor het team en ik ben onder de indruk van de manier waarop zij in aanloop naar het EK maandenlang keihard, succesvol, aan haar herstel gewerkt heeft.”

Daphne van Domselaar, Barbara Lorsheyd, Esmee Brugts, Kerstin Casparij, Cailtin Dijkstra, Damaris Egurrola, Romée Leuchter en Marisa Olislagers staan voor hun eerste eindtoernooi.

„We hebben de afgelopen periode hard gewerkt om het beste team samen te stellen met een ongelofelijk belangrijke zomer op komst”, stelt Parsons. „Niet alleen voor ons, maar voor het vrouwenvoetbal in het algemeen. We waren de afgelopen maanden onder de indruk van het talent en de toenemende kwaliteit van speelsters in binnen- en buitenland, waarvan velen aan het einde van het seizoen indrukwekkende trofeeën de lucht in hebben getild.”

FC Twente

FC Twente is hofleverancier. De tukkers leveren maar liefst vijf internationals. FC Twente kroonde zich twee weken terug dankzij een zege bij directe concurrent Ajax tot landskampioen. Beide teams staan zondag nog tegenover elkaar in de finale van de Eredivisie Cup.

Shanice van de Sanden

Shanice van de Sanden is de meest opvallende afwezige. Haar reserverol in Duitsland lijkt haar de kop te hebben gekost. De 29-jarige rechtsbuiten begon afgelopen seizoen slechts vijf keer in de basis bij VfL Wolfsburg. Onder Parsons verscheen ze in 11 duels twee keer aan de aftrap. Vier keer mocht ze invallen.

Shanice van de Sanden is er dik EK niet bij. Ⓒ ANP/HH

Van de Sanden, die in juni wel meetraint als reserve, kwam tot dusver 95 keer uit voor Oranje en was in totaal goed voor 21 doelpunten. Ze was als 16-jarige aan de partij op het EK 2009, miste vervolgens het EK 2013, maar was sindsdien een vaste waarde in het keurkorps. Zo maakte ze in 2015 de vuurdoop van de Leeuwinnen op een WK mee en was ze twee jaar later op het gewonnen EK in eigen land een van de smaakmakers. Ook werd ze vorig jaar geselecteerd voor de Olympische Spelen in Japan.

Naast Van de Sanden ontbreekt ook Kika van Es, die vijf jaar geleden nog met Oranje Europees kampioen werd. Voor Fenna Kalma, de topscorer van de Eredivisie Vrouwen, is er eveneens geen plaats in de selectie van 23 speelsters.

Reserves

Ook Jill Baijings (SGS Essen), Kayleigh van Dooren (FC Twente), Kika van Es (FC Twente), Chasity Grant (AFC Ajax), Fenna Kalma (FC Twente), Katja Snoeijs (Gir.de Bordeaux) en Jacintha Weimar (Feyenoord) trainen tijdens de beginfase van de voorbereiding mee met de Leeuwinnen. Zij kunnen tot een dag voor de eerste EK-wedstrijd, in het geval van een blessure of ziekte, nog worden toegevoegd aan de definitieve selectie.

9 juni

De Leeuwinnen druppelen ter voorbereiding op het EK vanaf 9 juni binnen op de KNVB Campus in Zeist. Sommige speelsters arriveren later, omdat zij tot diep in mei nog in clubverband in actie kwamen of zelfs begin juni nog moeten spelen.

Parsons heeft komende maand nog drie duels om zijn ploeg klaar te stomen voor het EK. Op 24 juni wordt in Leeds geoefend tegen Engeland. Vier dagen later volgt het uitgestelde WK-kwalificatieduel tegen Wit-Rusland. Die wedstrijd wordt in Enschede afgewerkt en publiek is niet welkom. De KNVB hief recent de Wit-Russische boycot op, maar wil vanwege de gevoeligheden rond de oorlog in Oekraïne zo min mogelijk ruchtbaarheid geven aan het treffen. Op 2 juli volgt in Enschede de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland.

Het EK begint voor Nederland op 9 juli met een wedstrijd tegen Zweden, in Sheffield. Vier dagen later is Portugal in Leigh de tweede tegenstander. Het Zuid-Europese land is de vervanger van Rusland, dat vanwege de agressie richting Oekraïne is uitgesloten van deelname. Op 17 juli keert Oranje terug in Sheffield en is Zwitserland de laatste opponent in de groepsfase. Zowel Sheffield als Leigh ligt in de buurt van Manchester. De Leeuwinnen slaan hun tenten op in het nabijgelegen Worsley, waar zij verblijven in een viersterrenhotel.

Volledige selectie

Doel: Daphne van Domselaar (FC Twente), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag) en Sari van Veenendaal (PSV).

Verdediging: Kerstin Casparij (FC Twente), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Stefanie van der Gragt (Ajax), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Aniek Nouwen (Chelsea), Marisa Olislagers (FC Twente) en Lynn Wilms (VfL Wolfsburg).

Middenveld: Danielle van de Donk (Olympique Lyonnais), Damaris Egurrola (Olympique Lyonnais), Jackie Groenen (Manchester United), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (VfL Wolfsburg) en Sherida Spitse (Ajax).

Aanval: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Esmee Brugts (PSV), Renate Jansen (FC Twente), Romée Leuchter (Ajax), Lieke Martens (FC Barcelona) en Vivianne Miedema (Arsenal).