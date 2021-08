Teamsprinters beginnen ijzersterk met olympisch record

Jeffrey Hoogland werd gespaard. Hij neemt later in het toernooi het stokje over van Büchli. De tweede ronde, waarin Nederland het opneemt tegen nummer acht Polen, begint om 09.50 uur. De finales volgen drie kwartier later.

Titelverdediger Groot-Brittannië legde in de kwalificatie beslag op de tweede plaats. Het Britse drietal zette een tijd neer van 42.231.

Grote favoriet

De Oranje-sprinters gelden als grote favoriet voor het goud. De Oranje-sprinters wonnen de afgelopen jaren vrijwel alles wat er te winnen valt en hebben bovendien het wereldrecord (41,225) in handen.

De Britten, met zesvoudig olympisch kampioen Jason Kenny in de gelederen, werden de afgelopen jaren voorbijgestreefd door Nederland, maar kunnen op het moment suprême altijd wat meer, zo bewezen ze in het verleden en ook dinsdag in de kwalificaties weer.