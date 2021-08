Teamsprinters knallen op fenomenale wijze naar zesde goud voor Nederland

De Nederlandse teamsprinters in actie op de baan van het Izu Veledrome. Ⓒ HH/ANP

De teamsprinters hebben Nederland op de Olympische Spelen in Japan het zesde goud bezorgd. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli waren in het Izu Velodrome, zo’n honderd kilometer ten zuidwesten van Tokio, een klasse apart en verbeterden bovendien het olympisch record.