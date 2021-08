Teamsprinters wacht intense strijd om goud met Groot-Brittannië

De Nederlandse teamsprinters nemen het in de finale van de teamsprint - zoals verwacht - op tegen Groot-Brittannië. In de eerste ronde zetten Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland met een olympisch record de snelste tijd neer (41.431), waardoor ze in ieder geval zeker zijn van een medaille. De finale vindt om 10.44 uur plaats.