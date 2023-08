PSG houdt Mbappé, Wijnaldum en Neymar buiten selectie

Om die reden ontbreekt de 24-jarige Franse aanvaller al langer in de selectie. Mbappé miste ook de oefencampagne in Azië. De toekomst van Oranje-international Wijnaldum is onduidelijk. PSG verhuurde de middenvelder afgelopen seizoen aan AS Roma.

De landskampioen zei eerder deze week dat Neymar kampt met een virusinfectie, maar volgens Franse media staat hij dus voor een vertrek. PSG betaalde zes jaar geleden maar liefst 222 miljoen euro om de Braziliaan over te nemen van FC Barcelona.

PSG begint de Franse competitie zaterdag om 21.00 uur met een thuiswedstrijd tegen Lorient. Aanwinst Ousmane Dembélé is daar nog niet bij. De Franse international rondde zaterdag zijn overkomst van FC Barcelona af.

