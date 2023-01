Spaanse krant rectificeert ’clausule’ Cristiano Ronaldo: ’Geen informatie over Newcastle’

,,Onze informatie is dat Cristiano zou tekenen bij Al-Nassr, maar we hebben geen informatie over Newcastle in Cristiano's contract.”

De Portugees (37) zou een clausule in zijn contract hebben laten opnemen die het hem toestaat verhuurd te worden aan Newcastle United, mocht die ploeg zich komend seizoen plaatsen voor Champions League-voetbal.

De reden daarvoor zou voor de hand liggen: zowel Al-Nassr als Newcastle is namelijk eigendom van het Saoedische Public Investment Fund. Mohammed Bin Salman, kroonprins van Saudi-Arabië, is eigenaar van dat investeringsfonds. Maar het nieuws van de clausule blijkt dus niet waar te zijn.

Ronaldo wordt dinsdag gepresenteerd bij Al-Nassr.