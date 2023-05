En wéér wordt een hockeyfinale geteisterd door een stroomstoring

De vertraging werd veroorzaakt doordat de videoscheidsrechter en de twee arbiters niet met elkaar konden communiceren. Het aanvragen van de ‘VAR’ in het hockey maakt een wezenlijk onderdeel uit in het tophockey. Na 33 minuten was het euvel verholpen

Het is niet voor de eerste keer dat de play-offs worden opgeschrikt door een stroomstoring. Vorig seizoen liep het finaleduel tussen SCHC en Den Bosch ook vanwege een stroomstoring meer dan een uur vertraging op.

Klapperboom

Afgelopen week was het ook al raak bij het halve finaleduel tussen de mannen van Kampong en Pinoké. Op de Klapperboom was de stroom van een televisiewagen eruit geklapt en startte het door de Amsterdammers gewonnen duel twintig minuten te laat.

Bij het finaleduel zochten de spelers, na tien minuten tevergeefs te hebben gewacht op het eerste fluitsignaal, de kleedkamers op. Toen de storing was verholpen, kregen zij van de scheidsrechters tien minuten de tijd om zich opnieuw op te warmen voor de wedstrijd.