Max Verstappen ziet kans op zege in onlinerace snel verdwijnen

En dat, terwijl de Limburger in de eerste kwalificatierace het gehele veld op een hoopje reed. In de finaleronde daarna ging Verstappen als negende van start, na een matige kwalificatie. Tijdens de start kwam hij in het gedrang, spinde en vond hij zich op een zestiende plek terug. Uiteindelijk wist hij zich nog naar een elfde plaats te vechten. De winst ging naar Jernej Simoncic.

Vanwege het schrappen van de Grand Prix van Australië, wilde de Red Bull-coureur toch racen. Dus besloot de Nederlander mee te doen aan de ’All-Star Esports Battle’, oftewel een online alternatief. De Limburger is een fervent simracer en bij gebrek aan een Formule 1-weekeinde, nam hij maar al te graag deel aan de online variant.

Naast Verstappen deden onder anderen ook Formule E-coureur Felix da Costa en de Nederlandse simcoureur Van Buren mee, die derde wist te worden.