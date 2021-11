Sc Heerenveen boekt na anderhalve maand weer competitiezege

De beste kans in het eerste kwartier was voor Willem II, dat Dries Saddiki de bal in de rebound tegen de paal zag lopen. De zorgen voor Heerenveen werden niet veel later groot. Musaba kreeg in korte tijd twee gele kaarten. Beide keren was Derrick Köhn het slachtoffer.

Willem II profiteerde aanvankelijk niet van de man-meersituatie. De thuisploeg kreeg via Henk Veerman en Filip Stevanovic zelfs de beste kansen. Maar in de 69e minuut namen de Tilburgers toch de leiding. Ché Nunnely schoot raak op aangeven van Ringo Meerveld. Binnen één minuut stond het alweer gelijk via Stevanovic. Het was de eerste treffer van de 19-jarige Serviër voor de Friezen, die zes minuten later Nick Bakker raak zagen koppen: 2-1. Invaller Miquel Nelom (Willem II) onderscheidde zich nog op een negatieve manier door binnen drie minuten twee keer geel te krijgen.

Heerenveen heeft nog 1 punt achterstand op Willem II, dat na een goede competitiestart langzaam wegzakt. De Tilburgers wonnen op 25 september voor het laatst.

