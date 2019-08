Letschert loopt ingescheurde knieband op

De Nederlandse verdediger, vorig seizoen nog actief bij FC Utrecht, blijkt aan de training van afgelopen zondag een ingescheurde knieband te hebben overgehouden. Dat bleek na onderzoek in het ziekenhuis. Vooralsnog is een operatie niet nodig.

„Dit is een grote tegenslag voor Timo”, zei trainer Dieter Hecking. „Hij had er ongelooflijk veel zin in en dan gebeurt dit. Timo zal even geduld moeten hebben.”

HSV speelt op het tweede profniveau in Duitsland. Met Rick van Drongelen heeft de club nog een Nederlander onder contract.