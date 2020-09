Roland Garros: Nadal simpel door, marathonpartij Zverev

„Ik ben voluit gegaan”, zei Nadal na afloop. „Dat doe ik elke wedstrijd. Ik wil altijd mijn beste tennis laten zien. Deze keer is het aardig gelukt, maar het zal elke ronde moeilijker worden om te winnen. Dit zegt nog niet zo veel. Wie hier favoriet is? Het is nog veel te vroeg daar iets over te zeggen.”

De twaalfvoudig winnaar van het Franse grandslamtoernooi had in de eerste ronde in drie sets van de Wit-Rus Egor Gerasimov gewonnen: 6-4 6-4 6-2.

Nadal is de titelverdediger in Parijs. De als tweede geplaatste Spanjaard liet vanwege het coronavirus de US Open aan zich voorbij gaan.

Alexander Zverev

Alexander Zverev heeft zich na een marathonpartij tegen Pierre-Hugues Herbert geplaatst voor de derde ronde. De als zesde geplaatste Duitser won na vier uur uiteindelijk met 2-6 6-4 7-6 (5) 4-6 6-4.

De 23-jarige Duitser bereikte de afgelopen twee jaar de kwartfinales op het Franse grandslamtoernooi. Hij had een moeilijke start tegen de 29-jarige Fransman en leek ook de tweede set te gaan verliezen. Hij knokte zich echter terug van een 4-1-achterstand door vijf games op rij te winnen. Zverev won ook de tiebreak in de derde set, waarin Herbert een voorsprong verspeelde.

Herbert, die een keer eerder de derde ronde in Parijs bereikte, herstelde zich echter met winst in de vierde set, en kwam in de vijfde set terug van een 3-0-achterstand. Zverev kon na een break alsnog voor de wedstrijd serveren op 5-3, maar wist het niet af te maken. Herbert stond de Duitser op zijn opslag twee matchpoints toe en Zverev benutte meteen het eerste

US Open-winnaar Thiem

Dominic Thiem heeft de derde ronde bereikt van het grandslamtoernooi in Parijs. De als derde geplaatste Oostenrijker rekende op Roland Garros in drie sets af met de Amerikaan Jack Sock: 6-1 6-3 7-6 (6).

Thiem, de winnaar van de US Open deze maand, begon voortvarend aan zijn partij in de tweede ronde tegen de 28-jarige Amerikaan. De 27-jarige Oostenrijker brak drie keer de opslag van zijn tegenstander en won de set in 28 minuten. In de tweede set had hij aan één break op 4-3 genoeg om de set te winnen.

Pas in de derde kon Sock wat terugdoen op de service van zijn tegenstander en poetste hij twee keer een break achterstand weg. In de tiebreak kreeg de Amerikaan twee setpoints, maar Thiem werkte die weg en won met 8-6.

In de derde ronde treft Thiem de winnaar van de partij tussen de Noor Casper Ruud en de Amerikaan Tommy Paul.

Wawrinka

Stan Wawrinka heeft op Roland Garros de derde ronde bereikt. De 35-jarige Zwitser versloeg op het gravel in Parijs de Duitser Dominik Köpfer in de tweede ronde in vier sets: 6-3 6-2 3-6 6-1. De partij duurde 2 uur en 10 minuten.

Wawrinka, winnaar in Parijs in 2015 en nu als 16e geplaatst, versloeg eerder in de Franse hoofdstad in de eerste ronde de Brit Andy Murray in drie sets. In de volgende ronde speelt Wawrinka tegen de Japanner Yoshihito Nishioka of de Fransman Hugo Gaston.

Schuurs met Peschke naar tweede ronde in Parijs

Demi Schuurs is met haar dubbelpartner Kveta Peschke uit Tsjechië doorgedrongen tot de tweede ronde van het dubbeltoernooi in Parijs. Het als zesde geplaatste koppel was in twee sets te sterk voor het Japanse duo Nao Hibino en Makoto Ninomiya: 7-6 (5) 5-7 6-4.

Schuurs won vooraf aan Roland Garros het dubbeltoernooi in Straatsburg, haar twaalfde WTA-titel. Dat deed ze met de haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar. Met Peschke aan haar zijde veroverde ze enkele weken eerder de titel op het toernooi van Cincinnati.

Schuurs en Peschke serveerden voor de wedstrijd op 5-4 in de tweede set, maar gaven het toen uit handen. De Japanse tennissters pakten een break en even later ook de set. In de derde set kregen de Nederlandse en Tsjechische na een break op 5-4 opnieuw de kans om de partij op eigen service te beslissen. Deze keer lukte het wel.

Rus wel ronde verder in dubbelspel

Arantxa Rus heeft in het dubbeltoernooi de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De 29-jarige Westlandse versloeg met haar Tsjechische partner Marie Bouzkova het duo Ana Bogdan uit Roemenië en Rebecca Peterson uit Zweden: 6-4 4-6 6-4.

Rus was maandag na een lange driesetter in het enkelspel uitgeschakeld door de Franse tiener Clara Burel.

In de tweede ronde van het dubbelspel treffen Rus en haar partner nu de winnaars van de partij tussen het als eerste geplaatste duo Su-Wei Hsieh uit Taiwan en Barbora Strycova uit Tsjechië die het opnemen tegen de Amerikaanse Maria Sanchez en de Australische Astra Sharma.

Svitolina komt inzinking te boven

Elina Svitolina heeft zich in de tweede ronde van Roland Garros na een inzinking in de tweede set op tijd hersteld tegen Renata Zarazua.

Ze trok de derde set vrij gemakkelijk naar zich toe (6-2), na de tweede kansloos met 0-6 te hebben verloren. De als derde geplaatste Oekraïense was in het eerste bedrijf met 6-3 de sterkste.

Elina Svitolina viert haar zege. Ⓒ ANP/HH

„Het was heel lastig”, blikte Svitolina terug. „Renata bleef maar gaan en gaf geen enkel moment op. Ik moest daardoor bij elke bal tot het uiterste gaan. Soms was het frustrerend. Gelukkig is het goed afgelopen.”

Svitolina had in de eerste ronde in twee sets gewonnen van de Russin Varvara Gratsjeva: 7-6 (2) 6-4. Afgelopen zaterdag schreef ze het toernooi van Straatsburg op haar naam.

Victoria Azarenka verdween uit het toernooi. De als tiende geplaatste Wit-Russische verloor in twee sets van de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova, 2-6 2-6.

Simona Halep

Simona Halep heeft de derde ronde bereikt. De als eerste geplaatste Roemeense versloeg in iets minder dan anderhalf uur in twee sets haar landgenote Irina-Camelia Begu: 6-3 6-4. In de derde ronde speelt de Roemeense tegen Amanda Anisimova uit de VS. Het is een herhaling van de kwartfinalepartij van vorig jaar die de Amerikaanse toen verrassend won.

Halep, de winnares van het grandslamtoernooi in Parijs in 2018, nam meteen een break voorsprong en pakte de eerste set met 6-3 na breaks aan beide kanten. Zo ging het ook in de tweede set waar Halep op 4-4 toesloeg op de opslagbeurt van haar landgenote. Daarna serveerde ze de partij uit.

„Het was een lastige partij. Ze speelde heel goed en haar service was sterk”, prees Halep haar landgenote. „Ik kijk alweer uit naar de volgende ronde.” Daarin speelt de Roemeense opnieuw tegen Anisimova uit de VS. „Ik hoop dat ik het beter doe dan vorig jaar”, zei Halep.