Glory komt met zwaargewichttoernooi, eerst kans op interim-titel voor Plazibat

Met de ’Glory World Grand Prix’ laat de kickboksorganisatie de roemruchte K-1-tijden herleven. Hoewel er nog geen namen van deelnemers zijn geopenbaard, reageerde Badr Hari alvast dolenthousiast op het nieuws. „Supergemotiveerd... Eindelijk”, aldus de man die in 2008 (diskwalificatie tegen Remy Bonjasky) en 2009 (knock-out tegen Sem Schilt) verliezend finalist was in de K-1 World Grand Prix.

Hari kondigde vorig jaar november aan dat hij nadacht over stoppen. Afgelopen weekeinde plaatste hij via social media nog een cryptische video waarmee hij leek te hinten op een terugkeer. Glory-matchmaker Robbie Timmers gaf recent aan dat hij ook een positief gevoel heeft over een comeback van de Bad Boy. Jamal Ben Saddik zou in theorie ook kunnen deelnemen aan het toernooi. Hij heeft in december een dopingschorsing van vijftien maanden uitgezeten. De Belgische Marokkaan werd in augustus betrapt op het gebruik van een verboden middel en werd daarop door Glory tijdelijk buitenspel gezet.

Verhoeven?

Of Rico Verhoeven meedoet, is zeer de vraag. The King of Kickboxing, momenteel herstellende van een knie-operatie, is nooit een fan geweest van meerdere partijen op één dag. Hij stapt liever de ring in als zijn tegenstander en hij honderd procent fit zijn. Daarnaast is het zijn doel om tien jaar lang Glory-kampioen te zijn, waardoor hij niet zal staan te springen om in het zicht van de finish zijn ongeslagen status op het spel te zetten in een onvoorspelbaar toernooi.

Plazibat

Zijn geplande eerstvolgende tegenstander, Antonio Plazibat, komt op 17 juni alweer in actie. De Kroaat krijgt de kans een interim-titel te veroveren. Zijn opponent wordt bepaald in een zwaargewichttoernooi dat op 29 april plaatsvindt. De winnaar van het viermans-event plaatst zich ook meteen voor het grote toernooi in december.