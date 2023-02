Glory kondigt terugkeer van zwaargewichttoernooi aan: comeback Badr Hari?

,,De Heavyweight Grand Prix bepaalde ooit het gezicht van onze sport. In december komt het toernooi thuis”, meldt Glory met trots. Namen van deelnemers werden niet geopenbaard, al wordt op korte termijn een aankondiging verwacht.

Badr Hari reageerde in ieder geval dolenthousiast op het nieuws. ,,Super gemotiveerd… Eindelijk”, aldus de man, die in 2008 en 2009 verliezend finalist was in de K-1 World Grand Prix, op papier de voorloper een Glory, dat tegenwoordig onder meer de rechten van de oude videobeelden bezit.

Cryptische video

Hari kondigde vorig jaar november aan dat hij nadacht over stoppen. Sindsdien bleef het stil. Afgelopen weekeinde plaatste hij via sociale media een cryptische video waarmee hij leek te hinten op een terugkeer. Glory-matchmaker Robbie Timmers gaf recent ook aan dat hij een positief gevoel heeft over een comeback van de Bad Boy.

Jamal Ben Saddik zou in theorie ook kunnen deelnemen aan het toernooi. Hij heeft zijn schorsing van vijftien maanden in december uitgezeten. De Belgische Marokkaan werd in augustus na zijn overwinning op Benjamin Adegbuyi betrapt op het gebruik van een verboden middel en werd daarop door Glory, dat zelf de strafmaat bepaalde, voor ruim een jaar buitenspel gezet.

Deelname Verhoeven

Deelname van Rico Verhoeven lijkt uitgesloten. De kampioen van zwaargewicht is nooit een fan geweest van toernooien. Hij stapt liever de ring in als zowel hij als zijn tegenstander honderd procent fit is. Bij een toernooi is de kans echter groot dat een van de vechters geblesseerd aantreedt, omdat hij bij een gevecht eerder op de avond mogelijk schade heeft opgelopen.

Zeker met het oog op zijn doel om tien jaar lang kampioen te zijn, is het niet logisch dat hij het risico gaat lopen om in een onvoorpelbaar toernooi zijn titel en ongeslagen status te verspelen. Sowieso is het afwachten hoe Verhoeven herstelt van de knieblessure, die hem noopte zijn geplande kampioenswedstrijd tegen Antonio Plazibat af te zeggen.