US Open: Serena Williams met speels gemak naar halve finale

Het was Williams' honderdste overwinning op het laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Alleen haar landgenoot Chris Evert won nog meer wedstrijden op Flushing Meadows (101). Williams, die streeft naar haar 24ste grandslamtitel in New York, had slechts 44 minuten nodig voor haar succes. In de strijd om de finale ontmoet ze nu donderdag de Oekraïense Elina Svitolina.

Schuurs

Demi Schuurs heeft de halve finale in het gemengddubbel van de US Open niet gehaald. De Limburgse verloor met haar Finse partner Henri Kontinen in de kwartfinale van het Australisch/Amerikaans duo Samantha Stosur/Rajeev Ram. Het als derde geplaatste tweetal sloeg na een gelijk opgaande strijd toe in de supertiebreak, 4-6 6-4 14-12.