Ronald Koeman heeft zin in de Clásico: ’Het liefst zou ik op het veld staan’

„Het is niet goed het elke keer over hem te hebben”, aldus Koeman, die Griezmann woensdag buiten zijn basisopstelling liet in het duel met Ferencvaros (5-1) in de Champions League. „Griezmann heeft een kans gekregen, net als elke andere speler. Hij is een belangrijke speler, maar dat geldt voor anderen ook. Het gaat mij vooral om het beste team. Ook morgen zal ik weer de spelers kiezen die ik denk nodig te hebben voor deze wedstrijd.”

Griezmann kwam in 2019 voor 120 miljoen euro over van Atlético Madrid. In zijn eerste seizoen kwam de Fransman niet heel vaak aan voetballen toe en hij hoopte dat dat onder Koeman zou veranderen.

Koeman zei verder uit te kijken naar zijn eerste ’Clásico’ als trainer. Als speler maakte hij er veertien mee. „Hopelijk slaap ik een beetje goed. Natuurlijk is het als trainer anders. Het liefst zou ik op het veld staan, maar dat gaat helaas niet meer. Dan maar zo dicht mogelijk op het veld. We weten dat het een belangrijke wedstrijd is, maar ik ben gewend aan dat soort druk.”