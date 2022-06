Vivianne Miedema vanwege lichte klachten niet aan aftrap bij Oranje

Miedema heeft een lang seizoen achter de rug en speelde bijna vijftig duels. Ze kreeg richting de start van de voorbereiding al drie weken vakantie om bij te komen. Lineth Beerensteyn is haar vervanger. ,,Ze had begin deze week wat last, maar ze gaat waarschijnlijk nog wel in actie komen vanavond”, aldus Parsons, die ontkende dat de contouren van zijn basiself vrijdag al zichtbaar zijn.

,,Nee, dat denk ik niet. We spelen dinsdag ook tegen Wit-Rusland, dat is ook belangrijk. Ik wil bepaalde spelers nog in actie zien. We willen vanavond voortborduren op ons werk van eerder dit jaar.”

Ook Danielle van de Donk ontbreekt in de basiself. De middenvelder van Lyon liep in november tegen Tsjechië een voetblessure op en kwam begin juni voor het eerst weer in actie namens haar club. Tijdens haar rentree in het competitieduel tegen Issy (4-0) was ze direct trefzeker.

Lyon kroonde zich in mei, met Van de Donk als bankzitter, dankzij een zege op FC Barcelona van Lieke Martens tot winnaar van de Champions League van het FC Barcelona. De linksbuiten, die na de zomer aan de slag gaat bij Paris Saint-Germain, verschijnt tegen Engeland wel aan de aftrap. De Limburgse stond tijdens de tweede seizoenshelft lang aan de kant met een hamstringblessure, maar maakte sinds half mei alweer minuten bij haar club.

Jill Roord is in Leeds de derde Oranje-aanvaller. De smaakmaker van VfL Wolfsburg start als hangende rechtsbuiten, een positie die de nummer tien onder Parsons nog niet eerder bekleedde. Op haar vast positie staat nu Victoria Pelova, die normaliter geen basisklant is.

Sherida Spitse

Sherida Spitse speelt in Engeland haar 200e interland. Slechts zeven Europese voetbalvrouwen slechtten ooit die magische grens. De middenvelder van Ajax, die in het verleden vaker captain was, is vanwege haar mijlpaal tot gelegenheidsaanvoerder benoemt. Doelvrouw Sari van Veenendaal draagt normaliter de band.

Opstelling Nederland: Van Veenendaal; Wilms, Nouwen, Van der Gragt, D. Janssen; Groenen, Pelova, Spitse; Roord, Beerensteyn en Martens