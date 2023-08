Peter Bosz op hoede voor corners en counters Sturm Graz

„Misschien dat er bij de buitenwacht euforie was en dat die erg verrast was dat we zo konden voetballen. Maar ik denk niet dat er bij ons sprake is van euforie, omdat wij beseffen dat dit een heel andere wedstrijd wordt en een heel belangrijke wedstrijd. Sturm Graz is een ploeg, die totaal anders speelt dan Feyenoord. Ze kunnen vroegtijdig de lange bal spelen, ook achter de verdediging. We moeten oppassen voor snelle counters”, aldus Bosz, die ook waarschuwt voor de gevaarlijke spelhervattingen van de Oostenrijkse nummer twee van vorig seizoen.

In Europees verband is het heel belangrijk dat het defensief goed staat. Vorig seizoen incasseerde PSV in de vier voorrondewedstrijden tegen AS Monaco en Rangers FC in totaal zes tegengoals. Tegen de Franse opponent ging de ploeg van toen nog trainer Ruud van Nistelrooy met de hakken over de sloot door, maar tegen Rangers FC maakte PSV een defensief foutje te veel.

Bron van zorg

De defensie van PSV is al langer een bron van zorg. Bij de achterban leeft al jaren de wens dat de defensie flink wordt opgeschud, maar ook deze zomer is op dat vlak nog niet veel gebeurd. De ene na de andere naam van potentiële nieuwe centrumverdedigers komt naar buiten, op dit moment is Zeno Debast van Anderlecht de belangrijkste kandidaat, maar voorlopig moet Bosz het doen met de oude garde. André Ramalho (31) en Olivier Boscagli (26) zijn veel bekritiseerd, maar hopen een nieuwe, frisse start te maken onder de nieuwe trainer.

André Ramalho en Peter Bosz op de persconferentie. Ⓒ ANP/HH

Ramalho is enthousiast over het aanvallende voetbal van Bosz. „We hebben onder deze trainer een duidelijke filosofie. Voor mij is het gunstig, dat ik bijna mijn hele carrière in zo’n systeem heb gespeeld, bij Red Bull Salzburg, bij Bayer Leverkusen en ook hier bij PSV (onder Schmidt, red.). Daardoor ken ik het systeem beter en voel me er wat comfortabeler bij. Maar als een professional moet je in meerdere systemen kunnen spelen.”

Het spelsysteem van Bosz houdt in dat verdedigers met veel ruimte in de rug moeten spelen. En dat terwijl Ramalho en Boscagli bepaald niet razendsnel zijn. „Dat vraagt intelligentie. Je moet situaties goed inschatten en niet pas gaan reageren als een bal diep gespeeld is”, weet Bosz. „Het zou helpen, als een verdediger ook aardig snel is. Maar meestal zijn snelle verdedigers spelers die op basis van hun snelheid fouten goedmaken. Ik heb liever dat fouten worden voorkomen.”

Revanche op Rangers

Pikant is dat bij uitschakeling van Sturm Graz een mogelijke hernieuwde confrontatie wacht met Rangers FC, de club die vorig seizoen PSV de doorgang richting de groepsfase van de Champions League versperde, waarbij een grote persoonlijke fout van Ramalho van doorslaggevende betekenis was. De Schotse club, waarvoor sinds deze zomer Sam Lammers, Cyriel Dessers en Danilo spelen, wacht eerst een dubbele confrontatie met Servette Genève.

Vooruitkijken naar een mogelijke nieuwe confrontatie met Rangers FC in een mogelijke play-off wilde PSV-verdediger André Ramalho nog niet. „Het is een mogelijke tegenstander, maar eerst moeten wij door zien te komen en dan moeten zij ook hun wedstrijd nog zien te winnen. Daar ben ik nog helemaal niet mee bezig”, aldus de Braziliaanse verdediger, die lang achtervolgd is door die belangrijke fout. „Daar heb ik doorheen gemoeten. Ik heb hard gewerkt om zulke situaties te voorkomen.”