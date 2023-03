Premium Het beste van De Telegraaf

’Lijden om in topvorm te komen’ Hier lag de sleutel voor Van der Poel op weg naar grandioze overwinning

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel. Ⓒ ANP/HH

SAN REMO - Spektakel is Mathieu van der Poel niet vreemd. Op de Poggio keken de grote tenoren Tadej Pogacar, Wout van Aert en Filippo Ganna elkaar hijgend en happend naar zuurstof aan, toen de wielervedette met een paar machtige pedaalslagen van ze wegreed. Hoe kon het toch dat Van der Poel een week geleden nog klaagde over zijn vorm, maar in San Remo iedereen kansloos liet? „Hij was heel erg bezig met die afdaling”, weet ploegleider Christoph Roodhooft. „Ik wilde vooral niet te veel risico nemen”, zegt de hoofdrolspeler zelf.