Droom in duigen: bezwaar judoka Kim Polling afgewezen

Volgens Polling had zij op basis van haar prestaties van de afgelopen jaren meer recht op een olympisch ticket. Nederland mag per gewichtsklasse maar één judoka afvaardigen. Half april was het laatste meetmoment tijdens de EK in Lissabon. Van Dijke pakte de Europese titel, Polling bleef in de halve finales steken. „Ik kan me niet voorstellen dat dit het verschil gaat maken”, zei Polling na het toernooi. Polling is de nummer 4 van de wereld, Van Dijke staat vijfde op de mondiale ranglijst.

De bezwaarcommissie is tot de conclusie gekomen dat de werkwijze van de selectiecommissie is verlopen conform het intern beleid voor de Olympische Spelen. „De bezwaarcommissie ziet onvoldoende gronden om de vaststelling van de voordracht voor kwalificatie en uitzending te herzien zoals door Polling verzocht en zij acht dan ook de bezwaren van Polling ongegrond”, aldus de judobond.

De selectiecommissie is tevreden met de afwijzing. „Vanzelfsprekend ben ik opgelucht dat de commissie bevestigt dat het proces zorgvuldig en volgens de reglementen is verlopen. Het was en is een van de lastigste besluiten die ik heb moeten nemen. Zowel Sanne als Kim is in staat een olympische medaille te winnen, maar helaas mag er maar één gaan. Ik gun beide dames dat ze zich nu volledig kunnen richten op het werk dat op de mat plaatsvindt”, aldus Tjaart Kloosterboer, directeur topsport en voorzitter van de selectiecommissie. De bezwaarcommissie bestaat uit drie onafhankelijke juristen met een sportachtergrond.

Polling kan zich volgens de bezwaarprocedure nog wenden tot het bondsbestuur voor een finaal besluit. Het is nog niet bekend of de judoka gebruik gaat maken van die mogelijkheid.