Feyenoord heeft alle 6500 kaarten al verkocht ondanks kort geding FC Utrecht

Alle 6500 beschikbare tickets voor de finale zijn reeds over de toonbank gegaan. Seizoenkaarthouders van de club konden vanaf donderdagavond een kaart kopen. Binnen een paar uur waren de tickets weg.

De wedstrijd stond aanvankelijk gepland voor zaterdag, maar is verplaatst naar zondag. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb verbood de wedstrijd op zaterdag vanwege de finale van het songfestival, die op dat moment in Ahoy is. FC Utrecht is het niet eens met de verplaatsing en heeft een kort geding aangespannen. Dat kort geding dient vrijdagmiddag.

Bekijk ook: FC Utrecht trekt ten oorlog tegen KNVB

Meer dan 6500 supporters zijn vanwege de coronamaatregelen niet welkom in De Kuip. De winnaar van Feyenoord tegen FC Utrecht plaatst zich voor de tweede kwalificatieronde van de nieuwe Conference League.