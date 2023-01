’Regels Financial Fair Play worden aangepast door waanzinnige uitgaven Chelsea’

Chelsea deed dit seizoen onder het bewind van nieuwe eigenaar Todd Boehly al een twintigtal inkomende transfers. Vorige week legde het nog de Oekraïener Mykhaylo Mudryk vast voor een bedrag van 100 miljoen euro (inclusief bonussen), terwijl het eerder ook al Wesley Fofana (80 miljoen euro), Marc Cucurella (65 miljoen euro), Raheem Sterling (56 miljoen euro), Benoît Badiashile (38 miljoen euro), Kalidou Koulibaly (38 miljoen euro), Noni Madueke (35 miljoen euro), Pierre-Emerick Aubameyang (12 miljoen euro), Joao Felix (11 miljoen euro voor zes maanden huur) en nog een serie anderen contracteerde. Daardoor zitten ze intussen al over 500 miljoen euro aan sportieve versterkingen, het hoogste bedrag dat een club ooit uitgaf in één seizoen.

Chelsea leek zo een inbreuk te doen op de Financial Fair Play, die stelt dat clubs niet (gevoelig) meer mogen uitgeven dan hun inkomsten. Alleen hadden ze die regel weten te omzeilen door de spelers zeer lange contracten te geven. Waar normaal contracten van drie tot vijf jaar gebruikelijk zijn, gaven The Blues Mudryk een contract van 8,5 (!) jaar. Doordat de afschrijving van transfersommen mag gebeuren verspreid over de hele looptijd van een contract, verminderde de ’transfersom’ van Mudryk naar minder dan 12 miljoen euro per jaar. Een boekhoudkundig trucje dat ze ook voor de andere spelers gebruikten.

Maar na klachten van andere clubs, die terecht stellen dat Chelsea zo een concurrentieel voordeel krijgt, wil de UEFA daar nu paal en perk aan stellen. Vanaf de volgende transferperiode in juli zullen clubs daarom verplicht worden transfersommen af te betalen over een maximale termijn van vijf jaar. Voor de huidige transferperiode of de al afgesloten contracten van de Londenaren heeft dat wel geen gevolgen meer. Chelsea wordt op dit moment nog gelinkt aan Lyon-rechtsachter Malo Gusto, Benfica-middenvelder Enzo Fernandez en ook Everton-middenvelder Amadou Onana staat op het lijstje.

Bron: The Times/Het Nieuwsblad