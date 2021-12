RKC Waalwijk neemt Roy Kuijpers over van FC Den Bosch

De 21-jarige spits uit Zwolle speelt op amateurbasis bij de club uit de eerste divisie. Daar kwam hij in zeventien wedstrijden tot negen doelpunten en twee assists.

Kuijpers is opgeleid in de jeugd van FC Den Bosch. Hij maakte een uitstapje naar Vitesse waar hij in het onder 20-team speelde. Behalve als centrumspits wordt Kuijpers ook ingezet als rechtsbuiten.