Fernando Ricksen krijgt in Nederland ’tweede uitvaart’

Volgens Veronika Ricksen (33) was het de wens van haar man om zijn as na zijn dood naar Nederland over te laten brengen. Dat zegt ze in gesprek met The Scottish Sun. „Er komt een volledige ceremonie, een soort tweede uitvaart”, zo legt ze uit. Wanneer is nog niet duidelijk.

De eerste uitvaart van Ricksen, die slechts 43 jaar oud werd, vond vorig jaar plaats in Glasgow. In de Schotse stad voetbalde hij jarenlang voor Rangers.

De urn met as wordt nu overgebracht naar Sittard, waar de verdediger zijn carrière begon en afsloot bij Fortuna. In de Limburgse stad heeft Veronika een begraafplaats gevonden waar de urn zo’n tien jaar in een openbare zuil mag blijven staan.

Fans kunnen op de plek ook sjaals en bloemen neerleggen om Ricksen te eren. Om de tien dagen wordt het opgeruimd.

Over tien jaar is het de bedoeling van Veronika om de as van Ricksen mee te nemen naar Curaçao. Dat zag de voetballer als definitieve ’rustplaats’, omdat hij daar fijne vakanties had gehad met zijn gezin. Al wilde hij niet direct na zijn dood al naar het eiland toe.