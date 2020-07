Officieel: Heracles-topscorer Cyriel Dessers naar KRC Genk

Afgelopen zomer nam Heracles Almelo Cyriel Dessers over van FC Utrecht. Nu, één seizoen, vijftien competitietreffers, de abrupte competitiestop en de officieuze topscoorderstitel later, vertrekt de Nigeriaanse Belg met opgeheven hoofd door de voordeur. Naar verluidt ontvangt Heracles ongeveer 4 miljoen euro voor de trefzekere aanvaller.

Technisch directeur Tim Gilissen gunt Dessers deze mooie stap: „Cyriel is dit seizoen de absolute blikvanger geweest en is een zeer belangrijke waarde geweest voor het team. Wij vinden dat, op basis van zijn spel, zijn goals, zijn assists en bovenal zijn persoonlijkheid, Cyriel het heeft verdiend om nu de volgende stap te maken in zijn carrière.”

Volgens Gilissen geeft de transfer van Dessers aan dat Heracles Almelo de juiste wegen bewandelt. Gilissen: „De achtste plaats, de transfer van Lennart Czyborra naar topclub Atalanta Bergamo en nu ook deze mooie toptransfer van Cyriel geven ons wederom de bevestiging dat de visie die we nastreven zijn vruchten afwerpt.”

Algemeen directeur Rob Toussaint voegt daaraan toe dat Dessers ook buiten het veld een enorme impact heeft gehad in het jaar dat hij bij Heracles Almelo heeft gezeten. Toussaint: „Cyriel heeft laten zien dat profvoetballer zijn meer inhoudt dan alleen voetbal. Hij is een voorbeeldprof en nam met plezier deel aan veel maatschappelijke projecten. Hij heeft laten zien wat voor impact dit heeft in de omgeving en was een ambassadeur voor Heracles Almelo. Ook namens supporters, medewerkers, spelers en technische staf wensen wij Cyriel heel veel succes in zijn verdere carrière. Merci Cyriel!”

Dessers kijkt terug op een mooi en leerzaam seizoen

In een uitgebreid interview met Heracles Almelo vertelt Dessers openhartig over het afgelopen seizoen. Dessers vangt aan met een boodschap richting de supporters: „Ik wil jullie op het hart drukken dat dit echt een mooie club is. Ik hoop dat jullie dat beseffen.” Gelijk vanaf het moment dat de Belg kwam voelde hij zich thuis in Almelo: „Ik ben hier altijd graag geweest. Ook al was het maar een jaar. Het was kort maar krachtig, maar deze transfer staat symbool voor hoe Heracles Almelo werkt. Jonge spelers een platform geven en daar vervolgens hard mee werken, zodat ze uiteindelijk de stap kunnen maken die ik nu kan maken.”

Hij vervolgt: „Ik kan nu de stap maken naar mijn droomclub. Waar ik als kleine jongen al supporter van was.” Dessers, die vlak voor de coronacrisis opgeroepen werd voor het Nigeriaanse elftal, geeft aan dat dit niet vanzelf is gegaan. „Ik heb dit niet alleen gedaan. We hebben dit samen gedaan. Ik heb afgelopen jaar ontzettend veel geleerd. Ik heb hard gewerkt samen met de staf. Ik heb samen met Frank Wormuth veel beelden bekeken, hij zag mij echt als een project. Om dan nu te zien dat dit de uitkomst is maakt me trots.”

Terugblikkend op het seizoen blijft hem toch één ding echt bij: „De ontvangst na de wedstrijd tegen FC Twente was geweldig. Dit was mijn mooiste herinnering aan mijn tijd hier. Echt een heel mooi moment en het laat zien hoe betrokken de fans zijn. Dat ook in deze tijd al meer dan 5000 seizoenkaarthouders verlengd hebben, geeft aan hoe trouw ze zijn.”

Dessers eindigt bovenaan topscoorderslijst

Dessers kon aan het begin van het seizoen gelijk mee op trainingskamp. De competitiestart was stroef, maar na zijn eerste treffer in het zwart-witte shirt thuis tegen Vitesse was de Belg los. Een zeer goede reeks voor Heracles Almelo volgde met Dessers als uitblinker. De dubbelslag tegen Willem II, de belangrijke gelijkmaker uit bij FC Twente, de openingstreffer tegen FC Emmen en twee belangrijke assists tegen PEC Zwolle zorgden voor een totaal van zeventien punten uit acht wedstrijden.

Samen met Steven Berghuis eindigde hij op vijftien competitietreffers uit zesentwintig competitiewedstrijden toen de competitie abrupt werd onderbroken. Daarmee is hij de eerste speler van Heracles Almelo die topscorer in de Eredivisie is geworden.

Ontvang ieder raceweekend het laatste Formule 1 nieuws in je inbox.