Robin Haase biedt hulp aan: ’Als er een oppas nodig is, of wat dan ook’

„Het is een vervelende en moeilijke tijd voor iedereen”, laat de toptennisser weten op Instagram.„Ik heb het gelukkig goed. Andere mensen hebben het moeilijker. Veel families die toch moeten werken. Mensen die hun kinderen moeten thuislaten of toch naar school moeten brengen.”

Haase wil in de bres springen voor mensen die het moeilijk hebben. „Ik wil mijn steentje bijdragen. Bij dezen wil ik helpen. Ik wil voor die families klaarstaan. Als er een oppas nodig is, of wat dan ook. Stuur mij een berichtje. Ik ben hier om te helpen. En misschien kunnen andere mensen ook meedoen, zodat we hier allemaal uiteindelijk gezond en heel uitkomen.”

De ATP Tour en de WTA Tour liggen al een paar weken stil vanwege het corona-virus. De kans dat er binnen korte tijd weer wordt getennist is verwaarloosbaar. Roland Garros werd dinsdag verplaatst van eind mei naar eind september. De kans is groot dat het hele gravelseizoen sneuvelt.

Bekijk het aanbod van Haase.