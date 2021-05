NAC Breda zet Volendam overtuigend opzij in eerste play-offronde

NAC kwam in de eerste helft al op voorsprong via Kaj de Rooij die een voorzet van Robin Schouten onbedaarlijk hard binnen volleerde. Daarna ontstonden de beste mogelijkheden voor de bezoekers. In een tijdsbestek van twintig seconden namen zij het doel van de Bredanaars meerdere keren onder vuur, maar wonder boven wonder werd het doel niet gevonden.

Na de pauze nam NAC snel afstand. Moise Adilehou tekende voor de 2-0 en na ruim een uur spelen viel de definitieve beslissing via de vrij opstomende Lewis Fiorini. Volendam deed een klein kwartier voor tijd nog wel wat terug via een geplaatst schot van Samuele Mulattieri, maar echt spannend werd het niet meer. Enkele minuten voor tijd werd het zelfs nog 4-1 via Michael Maria. In de allerlaatste minuut miste Francesco Antonucci nog een strafschop voor de bezoekers.

NAC Breda mag op 20 mei gaan strijden voor een ticket in de finale van de play-offs. Dan gaat het op bezoek bij de nummer zestien van de Eredivisie. Er is een kans dat de tegenstander rivaal Willem II wordt.