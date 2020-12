Hoe goed is Mick Schumacher nu daadwerkelijk?

Mick Schumacher hoopt in de voetsporen van zijn vader te treden. Ⓒ HH/ANP

Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael, had eerder dit seizoen in Duitsland, in een vrije training, zijn officieuze debuut in de Formule 1 moeten maken. Het slechte weer gooide echter roet in het eten. Woensdag werd bekend dat hij in 2021 bij Haas aan de slag gaat. Hoe goed is Schumi junior nu daadwerkelijk?