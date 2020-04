Moment van toen: Bettine Vriesekoop wordt voor tweede keer Europees kampioen

20 april 1992: Bettine Vriesekoop wordt voor tweede keer Europees kampioen

Tien jaar nadat Bettine Vriesekoop als twintigjarige de tafeltenniswereld heeft verrast door Europees kampioen te worden, weet ze als geroutineerde speelster opnieuw beslag te leggen op deze titel.

In Stuttgart bekroont ze haar comeback, want na de Olympische Spelen in Seoel in 1988 heeft de Hazerswoudse haar carrière tijdelijk beëindigd. Ze is het plezier in de sport kwijt, doordat ze is afgeknapt op het keiharde regime en de tactloze aanpak van haar coach Gerard Bakker.

Na een jaar zonder tafeltennis pakt ze haar carrière weer op en zonder de verstikkende samenwerking met Bakker weet ze terug te keren aan de top. De tweede Europese titel is haar uiterst dierbaar. „Ik wilde laten zien dat ik het ook zelf kan. Daarom was de Europese titel van 1992 zo waardevol voor me.”