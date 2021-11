Red Bull-teambaas Christian Horner krijgt officiële waarschuwing

De Brit werd op de vingers getikt, omdat hij zich volgens de stewards niet aan de zogeheten Sporting Code gehouden. Horner deed voor de race enkele stevige uitspraken over de FIA, dit naar aanleiding van de penalty voor Verstappen. Zo noemde hij de lokale marshall die zijn gele vlag omhoog gooide ’malafide’.

„Ik denk dat hij geen instructies heeft gehad van de FIA. Terwijl de wedstrijdleiding natuurlijk alles onder controle moet hebben. Zo simpel is het. Deze straf kan voor ons namelijk een cruciale klap zijn in de strijd om de wereldtitel.”

Horner heeft zondagavond aangegeven dat hij zijn excuses wil aanbieden aan de marshall. Bovendien heeft hij aangeboden om in februari deel te namen aan het internationale stewards-programma. Daarmee was voor de FIA de kous af.

Verstappen werd zondag voor de start vijf plekken naar achteren gezet, omdat hij in de slotfase van de kwalificatie een gele vlag van een lokale marshall negeerde. De wedstrijdleiding vond het zelf niet nodig om de coureurs op dat moment te waarschuwen voor het gevaar op de baan na een klapbij van Pierre Gasly.

Ondanks de penalty pakte Verstappen zondag in de race, net als in de kwalificatie, de tweede plaats. Hamilton ging aan de haal met de overwinning. Het verschil tussen beide titelfavorieten is inmiddels teruggelopen tot acht punten in Hollands voordeel.