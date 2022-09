Uitblinkende FC Utrecht-doelman Barkas kan niet blij zijn

,,Natuurlijk ben ik blij met het clean sheet, maar echt blij kan ik toch niet zijn, als we een thuiswedstrijd niet winnen. Het gevoel dat bij mij overheerst is teleurstelling, want we hadden hier moeten winnen”, aldus Barkas. ,,We hebben goed gespeeld, de tweede helft hebben we de wedstrijd gedomineerd, maar we hebben het nagelaten om te scoren.”

Barkas is gehaald in de zomer om de afwezigheid van Fabian de Keijzer bij de start van het seizoen op te vangen, maar inmiddels is de beoogde eerste doelman van FC Utrecht al lang en breed hersteld en staat de Griek nog altijd onder de lat. Als Barkas blijft presteren als hij tegen NEC deed, zal dat voorlopig niet veranderen. ,,Ik voel geen druk. Ik heb een contract tot het einde van het seizoen. Als de club denkt, dat Fabian de nummer één moet zijn, dan heb ik me daarbij neer te leggen. Natuurlijk doe ik er zelf alles aan om zo lang mogelijk onder de lat te blijven.”

Can Bozdogan

Een andere blikvanger bij FC Utrecht was middenvelder Can Bozdogan. De Schalke 04-huurling speelde een sterke partij en vormt een goed blok met routinier Jens Toornstra. ,,De energie in het team was heel goed. Het spel was ook beter. We waren goed georganiseerd. We hadden alleen beter met de kansen om moeten gaan”, vond de Duitser met Turkse roots, die het optreden van Barkas prees. ,,Hij heeft twee, drie ballen super gepareerd. Dat waren echt grote kansen. Dus hij heeft een superjob gedaan voor ons team.”