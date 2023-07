Ajax-trainer Maurice Steijn: ’Eerlijk tegen Calvin Bassey gezegd dat hij beter kan vertrekken’

De trainer voerde afgelopen week een gesprek met de verdediger die voor 23 miljoen euro overkwam van Rangers FC. „Hij heeft vorig seizoen een heel zwaar jaar gehad. Iedereen krijgt een tweede kans en als hij het beter doet dan een ander gaat hij spelen. Maar de kans is – zeker als we een nieuwe linksback of linker centrale verdediger gaan halen – dat hij niet speelt.”

Het treffen met de nummer elf van België maakte duidelijk dat Ajax snel nieuwe spelers nodig heeft. „Wat je merkt is dat het lastig is om goede aanwinsten te halen. Jongens twijfelen, omdat ze veel keuzes hebben. Financieel is het elders vaak beter. En vroeger kon Ajax spelers halen, omdat er Champions League werd gespeeld. Dat doen we nu ook niet”, stipt hij de nieuwe realiteit aan. „Maar we kunnen niet wachten tot we er spelers bij hebben en de groep kan dat ook niet.”