Wordt Marcos Llorente de ’Beul van Barça’?

Voor Marcos Llorente is zijn voetballeven veranderd, sinds zijn heldenrol op Anfield tegen Liverpool.

AMSTERDAM - Voor het Barcelona van Ronald Koeman en Frenkie de Jong wacht vanavond de loodzware uitwedstrijd tegen Atletico Madrid, de ploeg die qua verliespunten het beste uit de startblokken is geschoten in La Liga. De kraker had de wedstrijd moeten worden van Luis Suarez, maar de Uruguayaanse ex-spits van Barça ontbreekt in Metropolitano wegens een uit de hand gelopen barbecue. Gelukkig heeft ’Atleti’ Marcos Llorente nog, beter bekend als ’de beul van Liverpool’.