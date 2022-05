VIDEO ’Ritwinnaar Girmay schiet kurk in eigen oog en moet naar ziekenhuis’

De Eritreeër leek zijn oog niet meer te kunnen openen en zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. Volgens de verslaggevers van Eurosport klaagde hij over pijn en zei zelfs niets meer te kunnen zien door zijn linkeroog. Bij Van der Poel ging het op de openingsdag ook al mis. De renner van Alpecin-Fenix kreeg ook de champagnekurk tegen zijn gezicht.

Bekijk hieronder het moment dat Girmay de kurk in zijn eigen oog schiet:

Bron: Discovery +

Vlak voor de huldiging zocht hij nog naar woorden om zijn ritzege te omschrijven. „Ongelooflijk”, zei de coureur van Intermarché-Wanty-Gobert nadat hij Mathieu van der Poel naar een tweede plaats had verwezen. Van der Poel reageerde sportief en stak zijn duim omhoog. Even later zocht hij Girmay op om hem te feliciteren.

„Onze ploeg heeft de tiende etappe gecontroleerd”, zei Girmay na een rit over 196 kilometer van Pescara naar Jesi. „Ik heb geen woorden voor wat de ploeg allemaal voor mij heeft gedaan. Ik werd in de finale nog door drie ploeggenoten geholpen en Domenico Pozzovivo trok de sprint voor mij aan.”