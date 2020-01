’Ryan Babel bereid deel salaris in te leveren’

Vandaag of uiterlijk morgen moet er uitsluitsel komen over de huurdeal van een half jaar die – ondanks de bereidwilligheid van Babel – nog gecompliceerd is. „Het is een fiscale kwestie”, zegt Haatrecht, die niet op details wil ingaan.

Mocht Haatrecht de deal kunnen vlot trekken en Babel vandaag of morgen voor de keuring naar Amsterdam reizen, dan krijgt Ajax de beschikking over een fitte routinier. Babel was een vaste basisspeler bij Galatasaray en is sinds 4 januari alweer (twee keer per dag) in training in Istanbul.