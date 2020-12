Michael van Gerwen waarschuwt fans voor oplichters: ’Koop dit niet!’

Premium Darts

’Opgesloten’ darters mogelijk snel weg uit Londen: ’Dan binnen 48 uur in trein’

Uitgeschakeld zijn maar toch in de semi-bubbel van het WK darts moeten verblijven omdat er geen directe mogelijkheid is om Groot-Brittannië te verlaten. Maik Kuivenhoven is samen met enkele andere Nederlandse darters één van de pechvogels. „Het is voornamelijk afwachten en je tijd uitzitten”, laat d...